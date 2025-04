Quem é a estudante de medicina da USP que está foragida após ter sido presa no 8/1

A estudante Roberta Jersyka Oliveira Brasil Soares, de 37 anos, que cursava medicina na USP (Universidade de São Paulo), está foragida após romper a tornozeleira eletrônica que era obrigada a usar desde que entrou em liberdade provisória. A mulher foi detida em 2023 por envolvimento com os atos golpistas do 8 de janeiro.

O rompimento da tornozeleira ocorreu em maio de 2024, mas foi informado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), apenas recentemente. De acordo com a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza (CE), Roberta também não compareceu semanalmente ao Tribunal de Justiça do Ceará. As informações são da coluna do Paulo Cappeli, do “Metrópoles”.

A estudante fazia a segunda graduação e cursava medicina na USP desde 2020. Em janeiro de 2023, a mulher foi até Brasília (DF) para participar dos atos golpistas na capital. Roberta, que é filha de um segundo-tenente do Exército, voltou para Fortaleza (CE) em agosto de 2023, quando ganhou liberdade provisória.

Conforme as determinações da Justiça, Roberta estava proibida de acessar as redes sociais, sair à noite, viajar para fora do País e manter contato com outras pessoas envolvidas nos atos golpistas, além de estar obrigada a usar tornozeleira eletrônica.