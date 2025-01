Quem é a estudante brasileira achada em Portugal com sinais de desnutrição

A brasileira Thayla Hendyo da Motta, de 26 anos, foi encontrada no último final de semana, em Lisboa, Portugal, após ficar desaparecida desde meados de dezembro do ano passado.

A jovem morava em Guará, no Distrito Federal, e se mudou para a Europa em outubro para estudar em uma universidade na cidade de Aveiro (a 250 quilômetros de Lisboa). Em publicações na internet, ela dizia ter o sonho de ser professora de Literatura e de Francês, e diz que iria a Portugal com o objetivo de se aprofundar nos estudos e adquirir experiência.

Ela dizia ter aplicado e sido aprovada para o curso de Línguas, Literatura e Cultura, oferecido pela Universidade de Aveiro. Meses depois, porém, por problemas financeiros, parou de responder aos familiares, saiu do alojamento onde estava e interrompeu as aulas.

Conforme o Jornal de Notícias, veículo de imprensa português, a brasileira estava desaparecida desde 15 de dezembro e foi localizada na noite do último sábado, 25, cerca de 40 dias depois, na estação de trem Sete Rios, em Lisboa.

Ela foi encontrada por autoridades portuguesas com a ajuda de outra brasileira que teve conhecimento do caso. Conforme o JN, um rapaz que estaria acompanhado de Thayla fugiu após a abordagem dos policiais.

A garota foi encontrada desorientada, desidratada e com fome. Ela foi levada para o hospital de Santa Maria e segue em observação, de acordo com a imprensa portuguesa.

O Ministério das Relações Exteriores informa que teve conhecimento do caso e presta apoio consular à Thayla e aos familiares da brasileira. Por uma questão de privacidade, o Itamaraty afirmou que não pode fornecer mais informações sobre o caso.

A família de Thayla abriu uma vaquinha na internet para trazer a irmã de volta ao Brasil. Os parentes pedem R$ 15 mil para a compra de passagens aéreas de ida e volta porque uma das irmãs pretende ir a Portugal para se encontrar com a brasileira e acompanhá-la no retorno. O Estadão também buscou contatos com as irmãs da estudante, mas não obteve retorno.

Thayla tinha interesse em fazer o curso de Línguas, Literaturas e Culturas em Portugal. Ela abriu um canal na internet para receber doações, estabelecendo um objetivo de 600 euros (R$ 3.720 na cotação atual). “Usarei os fundos/arrecadações para manter os gastos e manutenção do curso”, afirmou a jovem em texto de divulgação da vaquinha.

No pedido, ela dizia que fazer o almejado curso era um sonho que tinha “há muito tempo”, e que já sabia falar inglês e um pouco de francês, idioma que conta ter aprendido sozinha. “Gostaria de ser professora de francês e literatura também”, afirma a jovem.