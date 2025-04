Quem é a brasileira que leu uma prece no funeral do papa Francisco

O cortejo fúnebre que reuniu líderes mundiais e ao menos 250 mil pessoas no Vaticano para se despedir do papa Francisco neste sábado, 26, contou com a leitura da oração universal, também conhecida como oração dos fiéis, em português.

A terceira prece da reza foi lida por Bianca Fraccalvieri, única brasileira a ter uma participação institucional no funeral do pontífice.

+Por que o papa Francisco será enterrado em basílica fora do Vaticano

Jornalista, ela trabalha como vice-coordenadora das redes sociais do Vatican News, veículo de mídia oficial do Vaticano, e responsável pelas publicações em português da instituição nas plataformas digitais.

À rádio CBN, Fraccalvieri afirmou que o convite para a leitura no cortejo foi feito pelo mestre de celebrações do Vaticano, com o objetivo de ter uma voz feminina representando o idioma.

Na entrevista, a jornalista relatou que teve um convívio próximo com Francisco e que o trabalho de divulgação no Vatican News foi facilitado, do ponto de vista da conexão com o público, pelas mensagens “sempre originais e humanas” do argentino.

Um dos trechos da oração proferida por Fraccalvieri pede que os “povos de todas as nações possam estar sempre unidos no amor fraterno”, em mensagem consonante com a trajetória do pontífice à frente da igreja católica.