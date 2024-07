Quem é a brasileira que irá disputar Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2024 - 13:47 Para compartilhar:

Bruna Alexandre tem 29 anos, nasceu em Santa Catarina e é mesatenista.

Neste ano, ela foi convocada para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, em um feito inédito: na história centenária das Olimpíadas, nunca um atleta disputou ambas as competições.

“Eu comecei a jogar tênis de mesa com sete anos de idade, no olímpico, e só depois conheci o paralímpico, aos 13 anos. Entrei nas seleções infantil, juvenil e, depois, na adulta. Mas só em sonho eu esperava um dia estar nos Jogos Olímpicos, porque é muito competitivo e tem muitas atletas”, disse a mesatenista em depoimento ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Nos Jogos Paralímpicos, Bruna conquistou uma medalha de prata e três de bronze. Duas vezes campeã brasileira de tênis de mesa entre atletas sem deficiência, a atleta se qualificou para os Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile, onde também foi pioneira na competição geral — e faturou a medalha de bronze.

Quando e onde ver Bruna Alexandre?

Entre os dias 27 de julho e 10 de agosto, nas chaves simples e por equipes femininas do tênis de mesa. Os jogos serão transmitidos na televisão, pelos canais do Grupo Globo, no serviço de streaming Globoplay e no YouTube, pela CazéTV.