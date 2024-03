Quem é a atual esposa de Leandrinho que teria recebido do atleta empréstimo de R$ 1,5 milhão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/03/2024 - 18:18 Para compartilhar:

O nome dela é Talita Rocca, ex-modelo, influencer e mãe de mais duas filhas do ex-jogador de basquete e atual auxiliar técnico do Sacramento Kings Leandrinho. O atual casal está juntos há oito anos e celebraram a união em 2019.

A moça deve seu nome citado pela ex-mulher do atleta, a atriz Samara Felippo, por supostamente ter emprestado cerca de R$ 1,5 milhão para a atual esposa. A famosa também alegou que ele deve dois meses de pensão alimentícia das outras filhas.

Com cerca de 120 mil seguidores no Instagram, após a exposição, ela deixou seu perfil na rede social privado. Na descrição do perfil, ela indica que é de Jundiaí, interior de São Paulo, e atualmente mora na Califórnia, nos Estados Unidos.

Formada em Jornalismo, Talita Rocca iniciou seus trabalhos como modelo após um olheiro encontrá-la. Deixando a profissão de jornalista de lado, ela começou a estrelar campanhas internacionais e foi morar fora.

Depois de começar a se relacionar com o atleta, ela também começou a compartilhar mais a rotina de maternidade, fitness e vida nos EUA. As enteadas também tinham o costume de aparecer em suas postagens.

