Quem diria que o Coliseu é tão antigo? Turista se desculpa

Treinador inglês que gravou nomes com uma chave no muro do Coliseu de Roma alega só ter tomado consciência do valor do monumento milenar após o ato de vandalismo.O turista inglês que gravou o próprio nome e o da namorada nos milenares muros do Coliseu de Roma desculpou-se pelo ato de vandalismo, sob o argumento de que não estava ciente da idade do monumento.

Numa carta ao prefeito Roberto Gualtieri e à procuradoria da capital italiana, Ivan Dimitrov, de 27 anos, alega que só agora se deu conta "da gravidade do ato cometido": "Através destas linhas, gostaria de dirigir minhas mais sentidas e honestas desculpas aos italianos e ao mundo inteiro pelo dano causado a um bem que, de fato, é patrimônio de toda a humanidade."

Ameaçado com uma pesada multa e possível pena de prisão, ele louvou os que "guardam o inestimável valor histórico e artístico do Coliseu, com dedicação, cuidado e sacrifício", acrescentando: "Admito com profundíssimo embaraço que só em seguida ao lamentável ocorrido fiquei sabendo da antiguidade do monumento."

"Turista babaca grava nome no Coliseu"

Segundo o jornal britânico The Guardian, citando a imprensa italiana, o treinador de fitness de origem búlgara foi localizado pela polícia italiana na Inglaterra após cinco dias de buscas, depois da divulgação no YouTube de um vídeo, aparentemente feito por um outro visitante do Coliseu, intitulado "Turista babaca grava nome no Coliseu de Roma".

Nele vê-se claramente como Dimitrov, de camiseta florida azul e acompanhado por uma jovem, risca com uma chave "Ivan + Hayley 23" numa parede de tijolos. O filmador o interpela: "Sério, cara? Vai te f**er, cara". Quando o inglês sorri, ele se afasta, comentando "Babaca idiota!"

O Coliseu é um anfiteatro de quase dois milênios de existência. Completado no ano 80 pelo imperador Tito, nele reuniam-se milhares de espectadores para assistir às lutas de gladiadores entre si e contra animais selvagens, dentro da política romana de "pão e circo".

Inquérito

O turista residente em Bristol responde agora a um inquérito por danos ao patrimônio cultural. Caso condenado, está sujeito tanto a multa entre 2.500 e 15 mil euros quanto a uma pena de dois a cinco anos de prisão. Embora não esteja sendo investigada, sua namorada pode ser considerada "cúmplice" do "turista-vândalo", como noticiou a imprensa italiana.

O advogado de Dimitrov, Alexandro Maria Tirelli, comentou ao jornal Il Messaggero: "O rapaz é o protótipo do estrangeiro que, frivolamente, crê que tudo é permitido na Itália, mesmo o tipo de ato que em seus próprios países seria severamente punido."

