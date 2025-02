Queixa-crime de Neymar contra Piovani por injúria e difamação é aceita pela Justiça

A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de queixa-crime de Neymar contra a atriz Luana Piovani pelos crimes de injúria e difamação, segundo informações do UOL. Isso ocorreu após a atriz, no ano passado, ter declarado que Neymar é um “traidor de mulher grávida” e o chamou de “péssimo cidadão, péssimo pai, escroto”, entre outros xingamentos. A informação de que o camisa 10 do Santos entrou com o processo contra Piovani foi noticiada com exclusividade pelo portal LeoDias.

O processo corre em segredo de Justiça desde dezembro do ano passado. De acordo com o UOL, o tribunal aceitou a denúncia após um parecer do Ministério Público. A decisão indica que as ofensas de Luana Piovani nas redes sociais direcionadas a Neymar configuram, em tese, os crimes de difamação e injúria.

Enquadrada no crime de injúria, a atriz irá responder por ter chamado o jogador de “mau caráter, estrupício, mau pai, péssimo cidadão, péssimo exemplo, escroto, ignóbil”.

Quanto ao crime de difamação, que se baseia em falas ofensivas à reputação, Piovani deverá responder por ter afirmado que Neymar “traiu a mulher grávida três vezes durante a gestação” e que “ele está fazendo mal pro filho”.

A pena para ambos os crimes pode variar entre detenção de um mês a um ano ou multa.

A reportagem de IstoÉ Gente procurou a equipe de Luana Piovani e deixou o espaço em aberto para manifestações, assim como a equipe de Neymar, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto para declarações de ambas as partes.