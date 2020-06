Queiroz também ficou escondido em apartamento de Wassef no Guarujá, diz jornal

Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, esteve escondido em outro imóvel do advogado Frederick Wassef no Guarujá, no litoral de São Paulo. Queiroz ficou hospedado no apartamento entre o final de 2018 e início de 2019. As informações foram obtidas pelo Jornal da Band.

No último dia 18, Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, no litoral de São Paulo, também em um imóvel de Frederick Wassef, que já representou a família Bolsonaro em diversos processos na Justiça.

De acordo com vizinhos ouvidos pela reportagem da Band, o ex-assessor de Flávio não saia muito do apartamento, era discreto e procurava não conversar com ninguém. Na maioria das vezes, descia para buscar comida que pedia por aplicativo. Os moradores do prédio confirmaram também que Frederick Wassef aparecia sempre no condomínio.

Queiroz não era foragido no período em que esteve no imóvel. No entanto, era procurado pelo Ministério Público, para ser notificado a prestar depoimento no inquérito que apura um esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. A reportagem tentou contato algumas vezes com Wassef, mas não teve resposta.

