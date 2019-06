Queiroz se solidariza com drama de Ospina e quer o melhor da Colômbia em Salvador

Classificada antecipadamente às quartas de final da Copa América, já garantida na primeira colocação do Grupo B, a Colômbia enfrenta o Paraguai, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela terceira e última rodada. Mas a delegação enfrenta um drama por conta do goleiro David Ospina, que teve de voltar às pressas ao seu país por causa do estado grave de seu país Hernán Ospina.

Neste sábado, na entrevista coletiva da véspera de jogo, o treinador português Carlos Queiroz revelou que todos na seleção se solidarizam com Ospina e transmitiu orações para a família do goleiro do Napoli.

“Os nossos corações e orações estão com a família do Ospina. Estamos ainda mais unidos. O mais importante é estarmos todos juntos e transmitirmos o sentimento com ele. Ele não está com a gente, mas segue em nosso pensamento. É com respeito e silêncio que vamos cuidar dele. Temos certeza que logo ele vai voltar e ficar com a gente”, disse o técnico.

A assessoria de imprensa da seleção colombiana afirmou neste sábado que o jogador não tem data para voltar ao Brasil, mas que ele não está cortado da Copa América.

Sem o titular, o treinador português vai precisar escolher entre Alvaro Montero, do Deportes Tolima, e Camilo Vargas, do Atlético Nacional, para ocupar o lugar vago no gol. “Tenho confiança em todos. Eles são jogadores de personalidade e caráter. Os dois estão preparados para jogar amanhã (domingo)”, disse Queiroz, sem revelar o substituto.

O técnico disse ainda que o atacante Falcao García participou normalmente do treino da Colômbia neste sábado, no estádio do Barradão, e que não tem preocupações com os jogadores pendurados com dois cartões amarelos porque isso, segundo ele, já se espera em um torneio como a Copa América.