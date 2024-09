Queimadas pioram qualidade do ar; veja dicas para proteger a saúde da fumaça

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2024 - 13:03 Para compartilhar:

Fumaças provenientes de queimadas que atingiram as regiões Norte e Sul do país, desde o dia 25 de agosto, pioraram a qualidade do ar, tanto que o Ministério da Saúde orientou a população para evitar exposição ao ar livre e prática de atividades físicas.

A MetSul Meteorologia emitiu alerta de qualidade do ar ruins a muito ruins no Rio Grande do Sul, “o que exige cuidados por grupos sensíveis que podem recorrer ao uso de máscara para se proteger”, destacou.

Segundo o cruzamento de dados dos sites “Aqicn” e “IQAir”, a qualidade do ar das cidades paulistas de Osasco (170), Guarulhos (160) e São Paulo (165) são consideradas “insalubres”.

Veja dicas para proteger a saúde

Com a fumaça encobrindo o céu, as pessoas podem inalar gases como monóxido de carbono e óxido nitroso, além de material particulado presente no ar. Por conta disso, são necessários alguns cuidados, como:

Evitar sair de casa durante os períodos críticos de queimadas;

Manter janelas e portas fechadas;

Umidificar o ar, seja com aparelhos específicos, baldes com água ou toalhas molhadas;

Evitar praticar exercícios físicos ao ar livre;

Manter mucosas úmidas, lavando com soro fisiológico;

Beber água para manter a hidratação do organismo.

*Com informações do Estadão Conteúdo