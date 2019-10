Em cena prevista para ir ao ar a partir de amanhã em ‘A Dona do Pedaço’, Josiane (Agatha Moreira) queima suas roupas, documentos falsos e se desfaz do celular de Téo (Rainer Cadete) após tentar matar o fotógrafo. Ela quer eliminar as provas que possam ligar sua imagem aos assassinatos de Jardel (Duio Botta) e Lucas (Kainan Ferraz).