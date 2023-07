Queijos exclusivos inspiram itinerário turístico pela Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/07/2023 - 13:50 Compartilhe

ROMA, 29 JUL (ANSA) – Os queijos italianos podem ser a bússola para um novo itinerário de turismo gastronômico mais autêntico, com degustações de produtos locais, rotas especializadas e visitas a empresas produtoras de laticínios na Itália.

A sugestão diz respeito aos queijos com Denominação de Origem Protegida (DOP), ou seja, exclusivos de suas respectivas regiões.

O projeto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart”, do setor de laticínios da aliança de cooperativas do setor alimentar do país, elaborou um itinerário com as principais paradas em toda a Itália.

O caminho começa no norte italiano, com o queijo Stelvio DOP, embaixador do sabor da região do Alto Ádige, produzido com leite fresco das montanhas e cujo aroma tem tons de leite, tostado e nozes.

Já o Asiago DOP, da região do Altopiano di Asiago, é originário de uma terra de prados verdes e cursos d’água – no início de setembro, a região também promove uma série de aulas, laboratórios, degustações e excursões dedicados à história do queijo.

Na região das Marcas, o queijo Fossa di Sogliano DOP é um exemplar de tradição antiga, de mais de um século, que também atrai muitos visitantes.

Mais ao sul, a muçarela de búfala Campana DOP é considerada um dos tesouros gastronômicos italianos.

Na Sicília, o caminho termina com chave de ouro com o Ragusano DOP, produzido a partir de leite integral cru, ao fim do outono, inverno e primavera. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias