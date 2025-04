Queijo Grana Padano, ícone da Itália, bate recorde de produção

ROMA, 15 ABR (ANSA) – O queijo Grana Padano, um dos mais famosos da Itália, bateu recorde de produção em 2024, com 5,635 milhões de formas, o que representa um crescimento de 3,2% em relação ao ano anterior.

Os números foram divulgados pelo Consórcio para Tutela do Queijo Grana Padano, que completa 70 anos de existência. Segundo a associação, 51,2% da produção em 2024 foi destinada para exportação.

O Grana Padano é um queijo duro produzido em quatro regiões do norte da Itália: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Ádige e Vêneto. Também é o queijo italiano com denominação de origem protegida mais consumido no mundo, porém produtores estão em alerta para o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Grana Padano já paga uma alíquota de 15% para entrar no mercado americano, número de pode subir para 35% com a sobretaxa de 20% contra produtos da União Europeia anunciada por Trump no início de abril, mas suspensa por 90 dias para permitir negociações entre os dois lados.

Se entrar em vigor, o tarifaço pode custar 100 milhões de euros para os fabricantes nos primeiros 12 meses de aplicação, segundo o consórcio. “Mas estamos confiantes de que o governo encontrará maneiras de atenuar os impactos das tarifas”, disse a entidade. (ANSA).