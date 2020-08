Queda nas vendas no 2º tri foi pior da série para varejo restrito e ampliado

As vendas do comércio varejista tiveram uma queda recorde de 7,8% no segundo trimestre de 2020 ante o primeiro trimestre do ano, em decorrência da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O setor já vinha de uma perda de 1,7% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 2019. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas encolheram 12,1% no segundo trimestre de 2020 ante os três primeiros meses deste ano, também o pior desempenho da série. Na comparação do primeiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019, as vendas tinham recuado 4,6%.

Foi o pior desempenho trimestral da pesquisa tanto para o varejo restrito quanto para o varejo ampliado, ressaltou Cristiano Santos, analista do IBGE.

Na comparação com o segundo trimestre de 2019, as vendas do varejo recuaram 7,7%. No varejo ampliado, o recuo foi de 14,6%.

Semestre

No primeiro semestre de 2020, o varejo encolheu 5,2% ante o segundo semestre de 2019, pior resultado da série. Na comparação com o mesmo semestre do ano anterior, a queda foi de 3,1%, primeiro recuo desde o primeiro semestre de 2017 (-0,2%) e o mais intenso desde o segundo semestre de 2016 (-5,6%).

Na comparação do semestre com o semestre imediatamente anterior, o varejo ampliado caiu 10,1% na comparação com o segundo semestre de 2019, pior resultado da série. Na comparação com o mesmo semestre do ano anterior, o varejo ampliado teve um decréscimo de 7,4% no primeiro semestre de 2020, primeira queda desde o segundo semestre de 2016 (-8,1%).

Veja também