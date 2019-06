Queda do Instagram e PlayStation afeta usuários em vários países

O Instagram sofreu uma queda nesta quinta-feira que afetou seus usuários em vários países, que recorreram ao Twitter para manifestar sua frustração.

“Esta tarde, um problema técnico resultou em que algumas pessoas tiveram problemas para acessar suas contas do Instagram. Agora estamos totalmente recuperados e nos desculpamos pelos inconvenientes”, disse um porta-voz da rede social.

A empresa não informou as causas ou a extensão do corte.

Muitos recorreram ao Twitter para comentar a interrupção sob os hashtags #instagram e #instagramdown.

Junto com as queixas e gifs sobre o inconveniente também surgiram comentários como “Imaginem se o Instagram e as outras redes sociais fecharem todos os dias às 18H00 como uma loja?! Seríamos forçados a nos encontrar e conversar como na vida real, estar com a nossa família, praticar exercícios, sair, ler, fazer arte, música… mas não se preocupem”.

Alguns jogadores de PlayStation também tiveram problemas para acessar a rede.

“Sabemos que alguns usuários experimentam problemas ao iniciar a sessão em PSN. Obrigado por sua paciência enquanto investigamos”, escreveu a Ask PlayStation em sua conta oficial do Twitter.

Segundo o site especializado DownDetector.com, os cortes atingiram principalmente o norte da Europa e o Reino Unido, mas também algumas regiões de Brasil e Estados Unidos.