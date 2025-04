Queda de teleférico deixa ao menos 3 mortos na Itália

NÁPOLES, 17 ABR (ANSA) – Uma cabine do teleférico do Monte Faito, perto de Sorrento, no sul da Itália, desabou em decorrência da onda de mau tempo, que atinge a região nesta quinta-feira (17), e deixou ao menos três mortos.

Segundo a empresa que opera o setor de transportes, a Ente Autonomo Volturno (EAV), o teleférico, que conecta Castellammare di Stabia ao Monte Faito, ficou parado por cerca de uma hora devido a uma pane no sistema e os passageiros precisaram ser resgatados.

As autoridades locais conseguiram retirar 16 pessoas que estavam presas em uma das cabines. “Todos estão bem, não sofreram ferimentos e saíram em segurança”, afirmou a EAV.

No entanto, uma outra cabine ficou bloqueada no topo da ligação e perdeu o contato com a central, logo após a pane, com cinco pessoas a bordo, incluindo o operador.

Os socorristas tentaram chegar no cume do monte para fazer o resgate, mas as péssimas condições climáticas dificultaram o acesso. Na sequência, foi anunciada queda.

“A cabine no topo do teleférico do Monte Faito desabou, há temores de vítimas”, escreveu o presidente da EAV, Umberto De Gregorio, nas redes sociais, descrevendo como “uma tragédia”.

De acordo com o balanço inicial, o acidente deixou três mortos, um ferido em estado grave e uma pessoa desaparecida – o operador. Bombeiros e equipes de resgate em montanha continuam trabalhando no local. (ANSA).