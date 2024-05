Queda de prédio em construção deixa 7 mortos e dezenas de operários presos na África do Sul

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/05/2024 - 17:48 Para compartilhar:

As equipes de resgate continuaram, nesta terça-feira (7), os trabalhos de resgate dos operários presos entre os escombros de um prédio em construção que caiu ontem na cidade de George, na África do Sul, onde morreram sete pessoas.

Os socorristas conseguiram retirar 33 pessoas dos escombros, das quais sete morreram, e seguem em busca de 42 operários.

“Estão ali embaixo há mais de 24 horas, já faz tempo”, declarou o chefe do governo provincial, Alan Winde.

“Estamos em contato com 11 pessoas”, disse Colin Deiner, chefe de operações de resgate, incluindo “quatro que estão presas em um porão”.

Algumas das pessoas presas conseguiram fazer contato com seus telefones. “Pedimos que desligassem regularmente seus celulares para economizar bateria”, contou Winde.

Deiner disse à AFP que a operação seria “longa e complexa” e que era necessária uma “busca profunda com cães”.

Uma vez que as pessoas forem resgatadas, “começaremos a retirar” os escombros, ou seja, liberar andar por andar, porque “ainda pode haver sobreviventes debaixo”, acrescentou.

O presidente Cyril Ramaphosa ofereceu “suas mais profundas condolências” aos familiares dos falecidos e “seus pensamentos” às famílias dos trabalhadores que seguem presos.

O desabamento do edifício residencial, de cinco andares e que estava em construção, aconteceu na segunda-feira, pouco depois das 14h.

As empresas envolvidas nas obras trabalham com as autoridades para estabelecer uma lista precisa das pessoas que ainda não foram encontradas.

Os motivos do acidente ainda são desconhecidos e a polícia abriu uma investigação.

Fotos mostram que a parte de cima do prédio permanece visível sobre os escombros.

“Nossos pensamentos estão com as famílias e todos os afetados que continuam esperando notícias de seus entes queridos”, disse o prefeito de George, Ald Van Wyk, em nota.

George é uma cidade de 160 mil habitantes, situada perto da Garden Route, uma popular rota turística ao longo da costa sul do país. Está cerca de 430 km a leste da Cidade do Cabo.

str-ger/dbh/pc-sag/dga/rpr/mvv