Queda de prédio em construção deixa 6 mortos e dezenas de operários presos na África do Sul

AFP 07/05/2024 - 10:58

As equipes de resgate seguem trabalhando, nesta terça-feira (7), para liberar os operários presos entre os escombros de um prédio em construção que caiu ontem na cidade de George, na África do Sul, e onde morreram seis pessoas.

“Estamos em contato com 11 pessoas”, disse Colin Deiner, chefe de operações de resgate, incluindo “quatro que estão presas em um porão”.

Cerca de 50 operários seguem desaparecidos. A prioridade dos socorristas é tirar todas as pessoas que foram localizadas, o que pode demorar boa parte do dia, disse Deiner em entrevista coletiva.

Depois, “começaremos a retirar” os escombros, ou seja, liberar andar por andar, porque “ainda pode haver sobreviventes debaixo”, acrescentou.

Por sua vez, o primeiro-ministro provincial, Alan Winde, anunciou mais uma morte entre os que foram retirados dos escombros, elevando o número de mortos de cinco para seis.

Até agora, 27 pessoas foram resgatadas dos escombros e várias foram hospitalizadas.

Os socorristas, divididos em equipes, estão concentrando seus esforços em “três áreas distintas” dos escombros do edifício desmoronado, informou a Prefeitura.

A queda desse edifício residencial em construção aconteceu na segunda-feira pouco depois das 14h.

As empresas envolvidas nas obras trabalham com as autoridades para estabelecer uma lista precisa das pessoas que ainda não foram encontradas.

O edifício de cinco andares, que inclui um estacionamento subterrâneo, entrou em colapso no início da tarde, por razões ainda desconhecidas.

Fotos mostram que a parte de cima do prédio permanece visível sobre os escombros.

“Nossos pensamentos estão com as famílias e todos os afetados que continuam esperando notícias de seus entes queridos”, disse o prefeito de George, Ald Van Wyk, em nota.

George é uma cidade de 160 mil habitantes, situada perto da Garden Route, uma popular rota turística ao longo da costa sul do país.

