Queda de ônibus em lago na Noruega deixa ao menos 3 mortos

ESTOCOLMO, 26 DEZ (ANSA) – Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas na queda de um ônibus de passageiros em um lago congelado no norte da Noruega nesta quinta-feira (26).

Os números foram divulgados pela polícia em um comunicado citado pelo jornal Aftenposten, que diz que as operações de resgate ainda estão em andamento e que o acidente envolveu 58 pessoas.

O episódio ocorreu por volta de 13h45 (horário local), no município de Hadsel, situado na costa de um fiorde na parte setentrional do país.

O ônibus quebrou a superfície de gelo no lago e ficou parcialmente submerso, e equipes de socorro de todas as regiões do norte da Noruega se dirigiram ao local do acidente, apesar do mau tempo em pleno inverno no Hemisfério Norte.

“As condições meteorológicas estão péssimas”, disse Jan Eskil Severinsen, do Centro de Coordenação de Socorro, à emissora pública NRK.

Imagens de webcam mostram que a estrada está coberta de neve, e a escuridão precoce nesta época do ano na Noruega também pode afetar os resgates. (ANSA).