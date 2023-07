Queda de ônibus de passageiros em barranco deixa 25 mortos no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2023 - 15:57 Compartilhe

Ao menos 25 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de passageiros, que caiu em um barranco enquanto circulava por uma região montanhosa do estado mexicano de Oaxaca (sul), informaram autoridades locais.

“O balanço preliminar é de 25 pessoas mortas e 17 feridos graves”, informou à AFP, por telefone, um comandante da polícia local, que pediu para ter sua identidade mantida sob sigilo por não estar autorizado a dar declarações.

Segundo informações da Polícia e do Ministério Público, o ônibus, de uma companhia local de transporte, havia partido da Cidade do México com destino à localidade de Santiago de Yosondúa.

O acidente ocorreu na altura da cidade de Magdalena Peñasco.

“Lamentamos profundamente o acidente ocorrido em Magdalena Peñasco. Pessoal do nosso governo já se encontra trabalhando nas ações de resgate e dando todo o apoio às pessoas feridas. Mandamos um abraço e nossos pêsames às famílias das pessoas falecidas”, escreveu nas redes sociais Salomón Jara, governador do estado de Oaxaca.

Imagens da polícia, divulgadas nas redes sociais, mostram o veículo totalmente destruído na parte de cima, enquanto socorristas fazem buscas em meio aos destroços.

Oaxaca se caracteriza por uma topografia montanhosa, com muitas comunidades dispersas e pouco povoadas.

Santiago de Yosondúa, para onde o ônibus se dirigia, tem cerca de 1.500 habitantes.

