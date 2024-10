Queda de Lula em acidente foi no banheiro; presidente levou 3 pontos na cabeça

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2024 - 15:45 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na noite de sábado, 19, após sofrer um acidente doméstico que resultou em um ferimento na cabeça. Ele tinha uma viagem marcada para Kazan, na Rússia, para participar da 16ª Cúpula do Brics, com ida prevista neste domingo, 20, e retorno na quinta-feira, 24.

O Estadão apurou que o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada no final da tarde, após retornar de São Paulo, onde participou de uma live com o candidato do PSOL à Prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos.

O presidente foi levado à unidade do Sírio-Libanês na capital federal onde seu ferimento na cabeça foi tratado.

Ele levou três pontos no local. Após o atendimento médico, o presidente foi liberado para retornar ao Alvorada.

Neste domingo, Lula retornou ao Sírio-Libanês para novos exames. Foi quando os médicos orientaram o presidente a cancelar a longa viagem de avião para a Rússia.

O chanceler Mauro Vieira vai assumir o comando da delegação brasileira, comparecendo presencialmente ao evento dos Brics.

Lula está liberado para suas demais atividades e segue sob cuidados médicos do cardiologista Roberto Kalil Filho e da infectologista Ana Helena Germoglio.

Segundo o boletim médico, Lula sofreu um ferimento corto-contuso na região occipital, ou seja, uma lesão com corte e contusão na parte de trás da cabeça.

Relembre o histórico médico do presidente

Aos 78 anos, Lula já passou por cirurgias e enfrentou um câncer na garganta em 2012. A última vez que o presidente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês foi em janeiro, na unidade de São Paulo, para a realização de exames de rotina. Na ocasião, ele também ficou sob os cuidados dos médicos Ana Helena Germoglio e Roberto Kalil Filho.

Meses antes, em setembro de 2023, ele foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total de quadril à direita, um procedimento que envolve a substituição da articulação do quadril por uma prótese, visando aliviar a dor e restaurar a mobilidade.

No mesmo período, ele também passou por uma blefaroplastia, que é uma cirurgia plástica das pálpebras, realizada para remover o excesso de pele, gordura ou músculo, melhorando a aparência e, em alguns casos, a visão.

Ambas as cirurgias ocorreram sem intercorrências, o que significa que não houve complicações, e Lula ficou internado em um quarto particular durante sua recuperação.