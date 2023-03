Queda de helicóptero em São Paulo deixa 4 mortos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/03/2023 - 18:28 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Um helicóptero caiu na cidade de São Paulo nesta sexta-feira em acidente que levou a quatro mortes, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado.







A queda ocorreu por volta de 14h35 no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, disse o Corpo de Bombeiros. Os quatro homens que estavam na aeronave morreram.

O helicóptero vinha do Guarujá, cidade no litoral paulista, e iria pousar no aeroporto Campo de Marte, segundo os bombeiros.

Não foi divulgada a causa da queda, e uma perícia estava sendo realizada.

(Por André Romani)

