Queda de helicóptero em rio de Nova York deixa cinco mortos

Cinco pessoas morreram neste domingo na queda de um helicóptero de turismo no East River, em Nova York.

O helicóptero da empresa de turismo Liberty caiu no rio com seis pessoas a bordo, incluindo o piloto, perto do Upper East Side às 19H00 locais (20H00 de Brasília).

“Cinco pessoas morreram”, afirmou uma fonte do Departamento de Polícia de Nova York, que confirmou que as vítimas fatais eram passageiros do helicóptero.

Após o acidente, “o piloto conseguiu se soltar, as outras cinco pessoas não”, afirmou o comandante dos bombeiros, Daniel Nigro.

“Todos estavam com cintos de segurança bem ajustados que precisaram ser cortados e removidos”, explicou.

Mergulhadores chegaram rapidamente ao local e liberaram os passageiros, mas dois deles já estavam mortos.

Os outros três foram levados a um hospital em condições críticas.

O chefe de polícia da cidade, James O’Neill, afirmou que o helicóptero havia sido alugado por fotógrafos.

De acordo com a imprensa, o piloto teria enviado um sinal de auxílio pouco antes da queda na qual mencionava um problema com o motor.

As autoridades abriram uma investigação sobre o caso.