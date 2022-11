Queda de ‘bola de fogo’ destrói casa e mata cachorro nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2022 - 13:19 Compartilhe

Autoridades na Califórnia, nos Estados Unidos, estão analisando a possibilidade de um meteorito ter destruído uma casa no condado de Nevada na última sexta-feira (4). De acordo com testemunhas, a casa pegou fogo depois que uma bola de fogo caiu do céu.

“Ouvi um grande estrondo. Comecei a sentir cheiro de fumaça. Fui para a minha varanda e ela estava completamente envolta em chamas”, disse Dustin Procita, dono da casa supostamente atingida por um meteoro.

No momento do incêndio, o homem estava em casa com os dois cachorros. Um deles foi salvo por Dustin, mas o segundo acabou morrendo no local. “Tentei dar a volta pelas janelas, mas o fogo e a fumaça estavam entrando e eu não conseguia ver o interior”, lamentou.

“Eu sempre assisti chuvas de meteoros e coisas do tipo quando criança, mas eu definitivamente não esperava que eles pousassem no meu quintal ou no meu telhado. Eu não vi o que era, mas de todo mundo com quem eu conversei – era uma bola flamejante caindo do céu”, contou o dono da casa.

O Corpo de Bombeiros da região foi acionado para conter as chamas. “Meteorito, asteroide – um desses dois”, disse o capitão Josh Miller, do Corpo de Bombeiros de Penn Valley, sobre o caso. As investigações da causa do incêndio estão em andamento.

Testemunhas chegaram a filmar o momento em que uma “bola de fogo” foi vista na região. Conforme a Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço), chuvas de meteoros Taurid estão acontecendo atualmente na área, com o pico ocorrendo no sábado. A agência espacial disse que haverá um aumento de bolas brilhantes visíveis no céu.

