Queda de avião mata 14 pessoas no interior do Amazonas

MANAUS, 17 SET (ANSA) – Um avião caiu na tarde deste sábado (16) em Barcelos, no interior do Amazonas, matando todas as 14 pessoas a bordo, sendo 12 passageiros e 2 tripulantes.

A cidade fica a cerca de 400 quilômetros da capital Manaus.

Ao jornal O Globo, o governador do estado, Wilson Lima, confirmou que todos eram brasileiros, turistas: “Estamos no verão amazônico, época da prática da pesca esportiva.

Provavelmente esse pessoal estava indo pescar no Rio Negro”.

O acidente ocorreu sob forte chuva, no momento do pouso, em que o piloto teria “errado o traçado da pista” e atingido uma estrutura do aeroporto.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investiga o acidente.

Ao menos quatro vítimas identificadas eram empresários de diferentes cidades de Goiânia.

O avião é da empresa Manaus Aerotáxi, modelo Embraer EMB-110 “Bandeirante”, com capacidade para até 18 pessoas, e tinha registro regular junto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). (ANSA).

