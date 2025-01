Queda de avião em Ubatuba: mulher e filhos estão em estado grave

Mireylle Fries e seus dois filhos estão em estado grave após a explosão da aeronave em que a família estava viajando, ocorrida em Ubatuba (SP) nesta quinta-feira, 9.

Segundo a GloboNews, as duas crianças – que não tiveram a idade revelada – devem ser levadas para um hospital na cidade vizinha. Já a mulher, passará por uma cirurgia na Santa Casa e também apresenta um quadro delicado.

Mireylle viajava com o casal de filhos pequenos e com o marido em um avião de pequeno porte, quando o veículo deslizou pela pista do aeroporto e entrou em chamas na orla da praia. O piloto do jato não resistiu e morreu pouco depois de ser retirado das ferragens.