Queda de avião de pequeno porte em SC deixa duas pessoas mortas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 14:31

Dois homens morreram após um girocóptero cair na rua Grécia, no bairro Ubatuba, em São Francisco do Sul (SC) – cidade que fica a cerca de 190 quilômetros de Florianópolis (SC) – durante a tarde deste domingo, 28. As vítimas foram identificadas como Eliseu Hupalovski, de 60 anos, e Rogerio Jair Paulino, de 55.

De acordo com os bombeiros a aeronave pegou fogo assim que atingiu o solo. O girocóptero caiu em um local que fica entre residências e uma área de mata. As informações são do “Bom Dia Santa Catarina”, da NSC TV, afiliada da TV Globo.

Uma testemunha relatou que a região era afetada por um nevoeiro marítimo no momento do acidente. Algumas pessoas tentaram socorrer os tripulantes da aeronave, mas sem sucesso. Quando as autoridades chegaram ao local, os dois homens já haviam morrido carbonizados.

O girocóptero é um modelo de recreação que pode ser usado por duas pessoas. A aeronave era pilotada por Eliseu e, nas redes sociais, o homem publicava diversos vídeos com o meio de transporte.

Não há informações sobre a partida ou destino da aeronave, mas o local do acidente fica a cerca de três quilômetros de um aeroporto.