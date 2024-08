Queda de avião de pequeno porte em Birigui, no interior de São Paulo, mata três pessoas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2024 - 21:24 Para compartilhar:

Três pessoas morreram após um avião monomotor cair no quilômetro 05 da Rodovia Senador Teotônio Vilela, em Birigui, município do noroeste paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, o avião incendiou com a queda e ficou totalmente queimado. As vítimas teriam morrido carbonizadas.

O acidente ocorreu por volta das 13h50 deste sábado, 3, e às 16h o fogo já tinha sido totalmente debelado pelos bombeiros. Está sendo realizada perícia para entender o que causou a queda e a explosão. Não foram divulgadas informações sobre as identidades das vítimas.

Nas redes sociais, circulam imagens da destruição causada pelo incêndio após a queda do avião. Confira no post abaixo:

Avião monomotor com 3 ocupantes acabou de cair entre as cidade de #Araçatuba e #Birigui no interior de São Paulo. Não há informações de sobreviventes. #URGENTE 🚨 #notícia pic.twitter.com/6Z93IDkZJe — Juliano Romão (@julianoromao) August 3, 2024