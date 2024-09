‘Que Xou da Xuxa é esse?’: conheça o repórter por trás do meme que viralizou

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 23:21 Para compartilhar:

A recém-lançada série documental da Globoplay “Pra Sempre Paquitas” ganhou as redes sociais, sobretudo por mostrar o momento em que uma criança de 9 anos chora por não conseguir participar da gravação do “Xou da Xuxa”, programa infantil que ocupou as manhãs da Globo de 1986 a 1992.

Não demorou muito para a professora Patrícia Veloso Martins, 47 anos, ser encontrada. A criança do vídeo, agora adulta, realizou o sonho de criança e esteve com a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel no Rock in Rio 2024, na noite de sexta-feira, 20, o Dia delas do festival.

Patrícia ficou famosa através da cena resgatada para o documentário e acabou viralizando na web com o grito de indignação “Que Xou da Xuxa é esse?”. Nas imagens, ela aparece pegando o microfone do repórter, que fazia uma matéria sobre o tumulto na porta do estúdio do “Xou da Xuxa”.

+Vídeo: mulher do meme ‘Que Xou da Xuxa é esse?’ encontra artista no Rock in Rio

+Xou da Xuxa no Rock in Rio: Rainha dos Baixinhos surpreende público com apresentação especial

Mas, quem é o repórter que conversou com a pequena Patrícia?

O jornalista que aparece no vídeo que conquistou a internet e se tornou um fenômeno nas redes sociais é Paulo Roberto Amaral. Ele revelou que se divertiu com o surgimento do meme e contou como se deu a gravação que viralizou algumas décadas depois.

“A internet, quando usada para entretenimento, é muito divertida. A fala da menina foi espontânea e, embora alguns achem que o beijo foi uma forma de chamar atenção, na verdade foi um momento que ocorreu após seu desabafo. O que muitos não sabem é que a entrevista foi resultado de um trabalho em equipe; nosso cinegrafista, Flavio Capitoni, percebeu a indignação da menina e decidimos abordá-la.”

Com mais de 30 anos na TV Globo, sendo 16 como repórter, Paulo estava ainda no começo da carreira quando entrevistou a menina que desabafou diante das câmeras.

Por onde anda?

Após anos de dedicação ao trabalho de repórter na Globo Rio, onde cobriu eventos importantes e apresentou telejornais, Paulo foi transferido em 2000 para São Paulo para trabalhar como executivo de jornalismo da emissora. A partir dali trabalhou atrás das câmeras. Em 2016, decidiu seguir novos rumos e deixou a Globo, mas não se afastou do mundo da comunicação.

O que está fazendo?

Atualmente, Paulo é sócio de uma empresa de comunicação e marketing com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo. Ele dirige projetos de produção de vídeos e podcasts voltados para TV e streaming. Um de seus mais recentes trabalhos é no programa “De Malas Prontas”, exibido semanalmente no SBT e também em plataformas digitais.

Paulo revela, ainda, que entrevistar crianças é um desafio, mas a sinceridade e a força da menina brilharam na câmera, eternizando aquele momento que se transformou em um meme.

“É curioso ver um meme do passado. Com certeza a repercussão desse recorte da reportagem hoje foi muito maior do que quando ela foi exibida, em 1988, no Jornal Hoje”, finalizou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Globoplay (@globoplay)