Que Vasco é esse: contra o Sport, Ramon tem primeiro grande teste Técnico do Cruz-Maltino implementou mudanças que, diante de equipes de divisões inferiores, tiveram impacto positivo. Leão é o primeiro adversário de primeira divisão

Finalmente vai começar o Campeonato Brasileiro para o Vasco. Um jogo adiado, mais tempo de preparação e, pela primeira vez, as novidades implementadas por Ramon Menezes serão observadas contra um adversário de primeira divisão: é o Sport, nesta quinta-feira, às 20 horas, em São Januário. Antes, somente partidas oficiais e jogos-treino contra equipes pequenas.

– Estamos trabalhando duro e seguindo tudo o que o Ramon nos pede. O torcedor vai ver um time que vai propor o jogo e vai para cima, vai ser agressivo e não vai deixar o adversário respirar, como sempre fazemos nos jogos em casa – garantiu o zagueiro Ricardo Graça, na última quinta-feira.

Do outro lado, o time pernambucano brigou contra o rebaixamento no último campeonato estadual, mas estreou no Brasileirão com vitória, no sábado mais recente. O Leão, agora, tenta buscar pontos fora de casa.

– Nosso objetivo é conquistar mais uma vitória, que seria muito importante na largada do campeonato. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Vasco em São Januário, mas precisamos somar pontos, seja dentro ou fora de casa. Que possamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, voltar com mais três pontos na tabela – analisa o goleiro Mailton, ao LANCE!.

O Vasco irá a campo sem Vinícius, lesionado, e não terá Bruno César como opção. O meio-campista teve resultado positivo para Covid-19 e abre espaço para outros jogadores, mesmo durante o segundo tempo. Um deles é o lateral e ponta direita Claudio Winck.

– Sabemos que será um confronto complicado, respeitamos a equipe do Sport e sabemos da sua qualidade, mas vamos jogar em casa e tentar impor o nosso ritmo de jogo. Estamos com um grupo muito forte e unido, todos estão dando seu máximo nos treinamentos. Nos dedicamos diariamente pelos nossos objetivos. Chegou a hora de começar a conquistá-los – projeta, também ao L!.

