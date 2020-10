++ Que seja sinal para jovens mulheres, diz vencedora do Nobel +

ROMA, 7 OUT (ANSA) – Uma das vencedoras do Prêmio Nobel de Química, a francesa Emmanuelle Charpentier, afirmou nesta quarta-feira (7) que a sua conquista quer ser um “sinal” para as mulheres jovens se interessarem cada vez mais pelas ciências.

“Espero que esse reconhecimento seja uma mensagem positiva para as jovens meninas que querem seguir pelo caminho da pesquisa científica. A esperança é que isso demonstre aos mais jovens que as mulheres podem ter um impacto através das pesquisas que desenvolvem”, disse Charpentier durante uma videoconferência para falar sobre o prêmio.

A francesa e a norte-americana Jennifer Doudna foram as primeiras mulheres da história a ganhar o Nobel de Química de maneira conjunta. Elas desenvolveram uma ferramenta para edição do genoma que, segundo a Real Academia de Ciências da Suécia, pode “reescrever o código da vida”. (ANSA).

