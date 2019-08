Que o mundo se dane!

O Brasil está dando banho de barbeiragens em sua política externa. Depois de brigar com Alemanha, o presidente Bolsonaro resolveu desdenhar da Noruega, que também desistiu de apoiar o Fundo Amazônia. A resposta de Bolsonaro ao congelamento das doações por mais um parceiro? “Pega a grana e ajuda a reflorestar a Alemanha”. A diplomacia da canelada já colocou o Brasil em maus lençóis com a China, a França, além dos alemães e noruegueses e, não fosse suficiente, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, acaba de declarar que o Brasil pode sair do Mercosul se a chapa kirchnerista vencer as eleições na Argentina. Uma beleza de tática com possíveis e rotundos prejuízos na nossa balança comercial e em diversos outros campos. O Governo Bolsonaro parece genuinamente interessado em se aproximar apenas e tão somente dos EUA. O resto do mundo que se dane! Faz mesmo falta uma chancelaria de bom nível para conter as loucuras do capitão e de sua turma.