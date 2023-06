Que luxo! Will Smith tem motorhome de dois andares avaliado em R$ 12 milhões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 20:43 Compartilhe

O ator Will Smith possui um motorhome que supera os maiores devaneios de quem sonha em viver na estrada e que chega a ser maior do que muita casa construída em fundações.

O veículo adquirido pelo astro no cinema americano para curtir seus momentos de férias tem nada menos que 111,5 m². Trata-se de uma super máquina, batizada de “The Heat”, que está avaliada em US$ 2,5 milhões (algo em torno de R$ 12 milhões).

Para sustentar tanta potência, o motorhome tem dois andares, 22 rodas e 16,7 m de comprimento. O veículo foi desenvolvido pela empresa Anderson Mobile Estates, especializada em motorhomes.

No interior do veículo, o “The Heat” chama atenção pela distribuição dos ambientes, que comportam até 30 pessoas.

Além de ambientes comuns aos motorhomes, como cozinha e sala de jantar, o veículo de Will Smith possui escritório, sala extra e até camarim com mesa de maquiagem.

Para desfrutar de uma beleza dessa não é preciso, necessariamente, desembolsar um valor tão alto quanto o da compra. Quando não o está usando, o ator o aluga por US$ 9 mil (aproximadamente R$ 43 mil) por semana.

Confira vídeo com apresentação do “The Heat” no YouTube clicando aqui.

