Que horas começa a festa do ‘BBB 24’ com Gloria Groove e Xanddy nesta quarta?

As atrações da festa do Big Brother Brasil prometem agitar os participantes e o público na noite desta quarta-feira, 31. Gloria Groove e Xanddy vão cantar seus sucessos no palco do reality.

As apresentações começam durante a edição ao vivo do programa, às 22h25, após a novela Renascer, e também podem ser vistas no canal pago Multishow, com início após a transmissão ao vivo na TV aberta, e também pelo streaming Globoplay.

Gloria Groove vai mostrar seus novos trabalhos e também deve tocar seus hits como Vermelho e Leilão. Já Xanddy vai botar a casa toda pra dançar com seu pagodão baiano, com sucessos como Desafio e Toda Perigosa.

A edição ao vivo é transmitida na TV aberta pela Rede Globo e no streaming, pela Globoplay.

