Que estrela! Em todos os jogos em que Arthur Rezende fez gol, Vila Nova não perdeu Volante marcou 11 vezes em 10 partidas diferentes desde que chegou, e o clube não saiu derrotado em nenhuma delas





Vice-artilheiro do Vila Nova na temporada 2022 com seis gols, o volante Arthur Rezende tem se provado um jogador decisivo desde que chegou ao clube goiano no início do último ano. Com 11 gols em 75 jogos pelo time alvirrubro, Arthur marcou em 10 partidas diferentes. Em nenhuma delas a sua equipe saiu de campo derrotada. O camisa oito demonstra satisfação com o fato.

– São números muito interessantes, que revelam realmente a importância dos meus gols para o time. Sou um jogador que faço várias funções no meio-campo e fico bastante feliz em poder contribuir com gols decisivos para a equipe – afirmou.

Com passagens pelo futebol de Portugal e do Chipre, Arthur vive atualmente um dos melhores momentos de sua carreira. Um dos artilheiros da competição nacional com três gols, o goiano tem como objetivo ajudar o Vila Nova a chegar na Série A em 2023.

– É o grande campeonato do futebol brasileiro e todos os jogadores desejam disputá-lo. Nós, aqui no Vila, não somos diferentes e queremos levar o clube para a primeira divisão – encerrou.

