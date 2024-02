Que coragem! Luciana Gimenez faz cliques de biquíni na neve: ‘A vida acontece’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/02/2024 - 16:36 Para compartilhar:

Luciana Gimenez decidiu brincar com o calorão que está tomando conta do Brasil nesse començo de ano e usou as redes sociais para comparilhar registros curtindo neve e esqui. Nada fora do normal para quem curte opções de lazer de inverno não fosse por um ‘detalhe’: ela fez os cliques de biquíni. Que coragem!

A comandante do “SuperPop” (RedeTV!) resgatou algumas fotos antigas, produzidas durante viagens na neve, e publicou em seu perfil no Instagram, na última quinta-feira, 2.

“A vida é o que acontece enquanto estamos escrevendo o roteiro dela”, escreveu na legenda da postagem do TBT (Throwback Thursday).

Além de poses de biquíni, Luciana também relembrou momentos esquiando na neve.

