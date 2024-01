Quatro ucranianos são capturados por islamistas na Somália após acidente aéreo, diz Kiev

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/01/2024 - 20:55 Para compartilhar:

Quatro ucranianos foram capturados por islamistas radicais na Somália depois que o helicóptero das Nações Unidas no qual viajavam se acidentou, informou Kiev nesta sexta-feira (12).

Outras cinco pessoas viajavam no helicóptero, que pertencia a uma empresa privada ucraniana e realizava uma missão de transporte para a ONU, detalharam as autoridades ucranianas.

“O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia confirma a captura de quatro ucranianos no território da Somália controlado por forças antigovernamentais”, assinalou o porta-voz do ministério, Oleh Nikolenko, no Facebook.

Os ucranianos eram “membros da tripulação de um helicóptero da missão das Nações Unidas na Somália que se acidentou”, acrescentou o porta-voz.

A ONU já havia informado sobre o acidente na quarta-feira. O aparelho caiu cerca de 70 km a sudeste de Dusmareb, a capital do estado de Galmudug, no centro do país, segundo um documento interno da ONU que a AFP teve acesso.

A região é controlada pelos milicianos islamistas do grupo Al Shabaab, que lutam contra o governo federal há mais de 16 anos. O grupo é classificado como terrorista pelos Estados Unidos desde 2008.

O Al Shabaab foi expulso das principais cidades da Somália entre 2011 e 2012, mas mantém sua presença em amplas áreas rurais do centro e do sul do país, onde realizam ataques.

