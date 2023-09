Quatro tumbas de 2.000 são descobertas na Faixa de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2023 - 15:50 Compartilhe

Quatro tumbas romanas de 2.000 anos foram descobertas no norte da Faixa de Gaza, confirmou um arqueólogo à AFP neste sábado (23), possibilitando assim a reconstituição do primeiro cemitério romano completo neste território palestino.

“Com a descoberta destas quatro, o número total de tumbas neste cemitério romano – que data do período entre o século I a.C. e o século II d.C. – agora sobe para 134”, afirmou Fadel Al-Otol.

De acordo com este arqueólogo palestino, trata-se da “primeira necrópole romana completa” descoberta em Gaza.

Também foram encontrados fragmentos de cerâmica e peças metálicas utilizadas em rituais funerários.

O cemitério abriga túmulos com a estrutura piramidal. No interior, a equipe de técnicos que trabalha com o arqueólogo realiza restaurações com ferramentas rudimentares.

“Dois caixões de chumbo, um decorado com cachos de uvas e outro com golfinhos nadando, foram descobertos recentemente no local”, conta Fadel.

As escavações e restaurações são financiadas pelo Fundo de Proteção à Cultura do British Council.

A Faixa de Gaza faz fronteira com Israel e o Egito. Controlada pelo movimento islâmico palestino Hamas, está sujeita a um bloqueio israelense há mais de 15 anos.

