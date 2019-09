Quatro suspeitos de tráfico são presos na Zona Norte

Rio – A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo, quatro homens, que não tiveram a identidade revelada, suspeitos de tráfico de drogas na rua Leopoldina de Oliveira, em Madureira, Zona Norte.

De acordo com a PM, equipes do 9°BPM (Rocha Miranda) faziam patrulhamento na região quando suspeitaram do quarteto. Ao se aproximarem, houve tentativa de fuga em direção à comunidade do Cajueiro. Após breve varredura, os agentes conseguiram prender os suspeitos.

Ainda segundo a polícia, com eles foram apreendidos três rádios comunicadores, uma pistola calibre 9.mm e e drogas. Os quatro homens e o material apreendido foram encaminhados para a 29ªDP (Madureira).