Quatro soldados morrem no Iêmen em atentado atribuído à Al-Qaeda

Quatro soldados iemenitas morreram, e outros três ficaram feridos, em um ataque lançado no domingo (24) na província de Shabua, no sudeste do Iêmen, de acordo com um oficial de segurança que atribuiu a agressão à Al-Qaeda.

“Uma bomba colocada por indivíduos provavelmente pertencentes à Al-Qaeda explodiu na cidade de M’seynia (província de Shabua) durante a passagem de uma patrulha militar, matando quatro soldados e ferindo outros três”, disse este funcionário à AFP, pedindo para não ser identificado.

Segundo ele, indivíduos armados da Al-Qaeda continuam ativos nesta área do sudeste do Iêmen sob o controle de forças leais ao governo. Preocupados com a presença destes combatentes extremistas, os líderes tribais se reuniram recentemente e pediram às autoridades que os expulsassem da área.

O Exército confirmou o ataque em um comunicado, indicando que a bomba havia sido lançada contra uma de suas ambulâncias, matando quatro soldados.

“Este tipo de crime apenas reforçará nossa determinação de aniquilar os terroristas e limpar Chabwa de elementos criminosos e extremistas”, acrescentou o Exército.

Desde 2014, o Iêmen está mergulhado em uma guerra civil entre o governo e os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, que causou centenas de milhares de mortes e uma das piores crises humanitárias do mundo.

O conflito se internacionalizou em 2015 com a entrada na frente de uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, em apoio ao governo.

