Quatro soldados armênios morrem em ataque das forças do Azerbaijão em Nagorno Karabakh

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 5:56 Compartilhe

Quatro soldados da Armênia morreram nesta quarta-feira (28) atingidos por tiros disparados pelas forças do Azerbaijão em Nagorno Karabakh, anunciaram as autoridades da região separatista disputada pelos dois países do Cáucaso.

“Unidades das Forças Armadas azerbaijanas abriram fogo contra posições armênias nos distritos de Martuni e Martakert”, afirmou o ministério da Defesa da região separatista em um comunicado.

“Quatro soldados morreram na nova provocação do Azerbaijão”, acrescenta a nota.

O anúncio do ataque acontece em um momento de novas negociações, iniciadas na terça-feira em Washington entre Armênia e Azerbaijão, para tentar encontrar uma solução para o conflito na região.

O Azerbaijão e as forças separatistas armênias, apoiadas militarmente por Yerevan, travaram duas guerras, uma após a dissolução da União Soviética e outra no final de 2020.

No primeiro conflito, que provocou 30.000 mortes, os separatistas assumiram o controle de Nagorno Karabakh e outras zonas de transição ao redor deste território montanhoso.

Na segunda guerra, com 6.500 vítimas fatais, o Azerbaijão retomou as zonas de transição e boa parte da região disputada.

Após a mediação de Moscou, um cessar-fogo foi assinado e um contingente de soldados de paz russos foi mobilizado na região, mas as negociações para um tratado de paz não avançaram desde então.

As discussões em Washington, com a participação dos ministros das Relações Exteriores, devem prosseguir até quinta-feira.

O governo dos Estados Unidos já reuniu os ministros da Armênia e Azerbaijão em Washington em maio. Negociações também aconteceram em Bruxelas e Moscou nas últimas semanas.

A Rússia pediu na semana passada ao Azerbaijão para restabelecer o acesso da Armênia ao enclave separatista de Nagorno Karabakh, que enfrentou novos problemas de desabastecimento.

Desde dezembro, a Armênia acusa o país vizinho de dificultar o abastecimento da região em disputa.

bur/pz/dbh/es/fp

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias