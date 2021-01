Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas em tiroteio em praia na Bahia

anúncio da companhia

Amazon compra jatos de companhias aéreas para aumentar as entregas

O avanço no processo de imunização contra a pandemia do novo coronavírus no mundo anima investidores ao redor do mundo no primeiro pregão de 2021, corroborando a visão de retomada econômica. Esse sentimento foi reforçado após dados industriais europeus acima do esperado, o que também ajuda a impulsionar as bolsas europeias, os índices futuros em […]