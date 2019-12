Quatro pessoas morrem em deslizamento de terras em Campos do Jordão

Quatro pessoas morreram devido a deslizamentos de terra nos bairros Vila Paulista e Vila Britânia, município de Campos do Jordão, que ocorreram após a chuva que atingiu os locais na tarde de ontem (13). De acordo com Defesa Civil estadual, entre os mortos estão um menino de 1 ano e 11 meses, no Bairro Vila Paulista; e, na Vila Britânia, uma mulher de 51 anos e dois meninos, de 13 e 5 anos. Sete sobreviventes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil e os bombeiros continuam os trabalhos no local do deslizamento na Vila Britânia, que está isolado aguardando a análise de técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Instituto Geológico (IG). Duas casas foram interditadas no bairro e 15 moradores foram para casas de parentes.



O governo do estado de São Paulo enviou reforços para auxiliar nas buscas e o helicóptero Águia da Polícia Militar está à disposição para apoio nas vistorias.



Segundo a Defesa Civil, como há previsão de mais chuva, as equipes vão avaliar locais próximos sobre a possibilidade de novas ocorrências. O prefeito foi para o local, junto com as equipes municipais que foram mobilizadas conforme plano de contingência. As escolas que servem como ponto de apoio estão prontas, caso haja necessidade de evacuação.