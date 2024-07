Quatro passageiros foram para UTI após turbulência em avião que pousou em Natal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 11:32 Para compartilhar:

Seis pessoas foram internadas no Rio Grande do Norte após pouso de emergência de aeronave no Aeroporto de Natal nesta segunda-feira, 1º. Eles eram passageiros de um voo que passou por turbulência severa na viagem da Espanha para o Uruguai.

No total, 40 pessoas precisaram de atendimento médico devido ao incidente, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Estado, a maioria com ferimentos leves.

Dos passageiros que tiveram lesões mais sérias, cinco foram transferidos para hospitais particulares, sendo que quatro estão recebendo cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Há ainda um paciente em observação em um hospital público de Natal.

Vídeos publicados em redes sociais mostram parte da operação de resgate, com dezenas de ambulâncias na pista do aeroporto. Outras imagens feitas por passageiros mostram o interior do avião da AirEuropa com bagageiros abertos e painéis quebrados no teto.

A Zurich Airport Brasil, concessionária que opera o Aeroporto de Natal, foi procurada pela reportagem, mas não forneceu mais informações sobre o incidente até a publicação deste texto.

A empresa também não informou se os passageiros que precisaram de atendimento hospitalar já puderam prosseguir viagem.