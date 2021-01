Quatro nomes do plantel não devem seguir no Grêmio em 2021

O goleiro Júlio César, o zagueiro Paulo Miranda, o meio-campista Robinho e o atacante Luiz Fernando não devem fazer parte dos planos do Grêmio visando o ano de 2021. A informação foi divulgada pelo jornalista Alex Bagé.

Um dos principais motivos que faria o clube gaúcho montar essa lista de dispensa, além do quesito técnico, seria pensando nos efeitos econômicos da pandemia e de como os custos de jogadores que não corresponderam as expectativas podem impactar nos cofres do clube.

Dos integrantes da suposta lista de dispensa, aquele que tem maior longevidade no atual plantel é Paulo Miranda, estando no Grêmio desde 2018. Tendo chegado para ser uma peça de reposição imediata tanto para o miolo da zaga como pensando na lateral-direita, o jogador de 32 anos tem sofrido bastante com lesões. Situação essa onde, apesar de ter participado de 23 partidas no ano passado, tem dificuldade em acumular minutos.

No caso do arqueiro de 34 anos que veio em 2019 do Fluminense para ser uma solução a saída de Marcelo Grohe rumo ao futebol do Oriente Médio, a inconstância de suas atuações logo fez o atleta perder espaço ao ponto de não ter atuado nenhuma vez em 2020.

Por fim, tanto Robinho como Luiz Fernando chegaram em negócios de oportunidade junto a Cruzeiro e Botafogo, mas não se adaptaram a forma de jogo de Renato. O primeiro deles até teve mais oportunidades e circula entre a titularidade e opção imediata nos momentos em que Alisson esteve ausente.

Com ou sem os nomes citados, o tricolor fará sua primeira partida em 2021 na próxima quarta-feira (6) recebendo pela 28ª Rodada do Brasileirão o Bahia, às 20h30, na Arena.

