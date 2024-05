Quatro mortos, incluindo três turistas espanhóis, em um tiroteio no Afeganistão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/05/2024 - 18:12 Para compartilhar:

Três turistas espanhóis e um afegão morreram em um tiroteio nesta sexta-feira (17) em Bamiyan, cidade do centro do Afeganistão, segundo informações do Ministério do Interior afegão e das autoridades espanholas.

O porta-voz do ministério afegão, Abdul Mateen Qani, indicou que além dos quatro mortos, quatro estrangeiros e três afegãos ficaram feridos no ataque, e especificou que quatro suspeitos foram detidos.

Qani afirmou que os estrangeiros eram turistas, mas não revelou a nacionalidade das vítimas.

Pouco depois, as autoridades espanholas anunciaram que três dos seus cidadãos foram mortos pelo ataque e um quarto ficou ferido.

“O ministério está trabalhando, através da Unidade de Emergência Consular, para esclarecer as circunstâncias, assistir aos afetados em tudo o que necessitarem e contactar os seus familiares”, explicaram fontes do ministério das Relações Exteriores da Espanha.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse estar “comovido com a notícia do assassinato de turistas espanhóis no Afeganistão”.

“Estou acompanhando pontualmente a situação”, escreveu na rede social X, enviando o seu “carinho” aos “familiares e amigos” das vítimas.

As autoridades espanholas confirmaram informações preliminares fornecidas por fontes hospitalares afegãs sobre a nacionalidade das vítimas.

Segundo estas fontes, os outros turistas feridos seriam da Noruega, Austrália e Lituânia.

Um morador local, que não quis se identificar, disse ter ouvido “o som de sucessivos tiros e que as ruas da cidade que levavam ao local foram imediatamente bloqueadas pelas forças de segurança”.

Bamiyan, lar de duas estátuas monumentais de Buda destruídas em 2001 pelos talibãs, é o principal destino turístico do Afeganistão.

– Turismo em aumento –

O governo talibã “condena veementemente este crime, expressa os seus profundos sentimentos às famílias das vítimas e garante que todos os criminosos serão encontrados e punidos”, afirmou o porta-voz do ministério do Interior afegão em um comunicado.

Os ataques mortais contra estrangeiros têm sido raros desde que os talibãs retornaram ao poder em agosto de 2021.

O turismo no Afeganistão aumentou nos últimos anos, à medida que a segurança melhorou desde que o grupo pôs fim à sua insurgência, depois de derrubar o governo apoiado pelos Estados Unidos.

Segundo dados oficiais, o número de turistas estrangeiros aumentou 120% em termos anuais, para quase 5.200 no ano passado. A região de Bamiyan é habitada principalmente por membros da comunidade xiita Hazara.

Esta minoria religiosa, historicamente perseguida, tem sido repetidamente alvo do grupo Estado Islâmico (EI), que a considera herege.

