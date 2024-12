Quatro militares morrem na Colômbia em operação contra Clã do Golfo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/12/2024 - 15:11 Para compartilhar:

Quatro militares colombianos morreram, nesta quinta-feira (5), ao desembarcarem de um helicóptero durante uma operação contra o principal cartel colombiano do narcotráfico, informou o Exército.

Os militares participavam de uma perseguição a membros do Clã do Golfo em Cáceres, município do departamento de Antioquia (noroeste).

Em um vídeo, o general Fabio Leonardo Caro informou sobre um acidente “na descida de rapel, onde quatro dos nossos homens morreram e outros três ficaram feridos”.

O Clã do Golfo, responsável por boa parte da cocaína exportada da Colômbia, e a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) travam uma guerra na região pelo domínio de negócios, como o garimpo ilegal de ouro.

Embora o governo do presidente Gustavo Petro tenha tentado formalizar as negociações com o cartel, as aproximações fracassaram.

A organização de origem paramilitar vive momentos de mudanças em seu comando, após a captura de seu líder, conhecido como Otoniel, em outubro de 2022, e sua posterior extradição aos Estados Unidos.

Recentemente, o governo nomeou cerca de 20 ex-líderes paramilitares como mediadores para conseguir assinar a paz com este tipo de grupos armados.

Petro tem até agosto de 2026, quando termina seu mandato, para cumprir o compromisso de desarticular a maior organização criminosa do país que, segundo investigações, tem poderosas redes dentro da classe política e das próprias forças militares.

Em 2023, a produção de cocaína disparou 53% na Colômbia, chegando a 2.600 toneladas anuais, segundo a ONU.

