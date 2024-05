Quatro membros do Hezbollah morrem em ataque israelense no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 14:14 Para compartilhar:

Quatro membros do Hezbollah foram mortos nesta quinta-feira (9) em um ataque israelense contra um carro no sul do Líbano, afirmou uma fonte de segurança à AFP, coincidindo com a intensificação dos ataques do grupo contra o exército de Israel.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas em 7 de outubro, o exército israelense e o Hezbollah, um grupo pró-iraniano que afirma apoiar o movimento islamista palestino, têm se enfrentado diariamente.

“Quatro combatentes do Hezbollah morreram em um ataque israelense com drones contra seu veículo em Bafliyeh”, uma localidade a cerca de 15 quilômetros da fronteira com Israel, disse a fonte.

O Hezbollah confirmou a morte de três de seus homens e anunciou que bombardeou uma posição militar israelense no norte do país em resposta.

A Defesa Civil libanesa havia confirmado um balanço de quatro mortos e acrescentado que suas equipes estavam trabalhando para “apagar o incêndio desencadeado no veículo alvo de um ataque aéreo israelense”.

A agência nacional de informação libanesa (Ani) também relatou vários mortos na estrada que leva a Bafliyeh.

“Não fazemos comentários sobre as informações que apareceram na mídia estrangeira”, disse o exército israelense à AFP.

Israel está respondendo aos ataques do Hezbollah com incursões no território libanês e realizando ataques seletivos contra os membros do movimento.

Em sete meses de violência na fronteira, pelo menos 399 pessoas, incluindo ao menos 257 combatentes do Hezbollah, mas também 77 civis, morreram no Líbano, segundo um levantamento da AFP.

Do lado israelense, morreram 14 soldados e nove civis, de acordo com um balanço oficial.

