Quatro jogadores podem deixar o Arsenal nas próximas semanas Guendouzi, Xhaka, Torreira e Bellerín devem defender outros clubes na próxima temporada

A janela de transferências no Arsenal promete ser agitada nas próximas semanas. De acordo com a ‘SkySports’, quatro jogadores podem estar de saída do clube. Guenodouzi tem proposta do Olympique de Marselha, Xhaka está próximo de acerto com a Roma, enquanto a dupla Bellerín e Lucas Torreira também não deve seguir em Londres.

Revelado pelo Lorient e comprado pelo Arsenal há três anos, Matteo Guendouzi jogou os últimos meses por empréstimo no Hertha Berlim. O jogador tem proposta do Olympique de Marselha, do técnico Jorge Sampaoli, para jogar ao lado de Gerson, ex-Flamengo. Também é desejo do atleta sair dos Gunners rumo ao clube francês.

Alternando entre bons e maus momentos no clube, o meia Granit Xhaka já está nos últimos detalhes para assinar com a Roma para a próxima temporada. Emprestado ao Atlético de Madrid nos últimos meses, Lucas Torreira iniciou conversas com a Lazio. Bellerín também é outro que pode deixar o Arsenal, com multa rescisória de R$ 117 milhões.

