Quatro gigantes ingleses brigam pela contratação de atacante do Bayer Leverkusen Leon Bailey, de 23 anos, é monitorado por Arsenal, Everton, Manchester United e Tottenham. Jogador passou a ser agenciado por empresa que tem influência na Inglaterra

Um dos principais nomes do Bayer Leverkusen, que faz boa campanha no Campeonato Alemão, o atacante Leon Bailey pode estar de mudança para o futebol inglês. Segundo a imprensa local, quatro clubes desejam a contratação do jogador de 23 anos.

De acordo com o jornal “Daily Mail”, Arsenal, Everton, Manchester United e Tottenham são os interessados no jamaicano, que já marcou nove gols e deu sete assistências em 18 partidas na atual temporada, entre jogos da Bundesliga e Liga Europa.

Ainda de acordo com a publicação, o atleta agora é representado pela agência Unique Sports Management (USM), que tem grande influência no futebol britânico. A USM cuida da carreira de jogadores como Wan-Bissaka, do Manchester United, Reece James, do Chelsea, e Callum Wilson, do Newcastle.

Anteriormente, o jogador foi alvo de Chelsea e Manchester United, mas as tratativas não avançaram. Na última janela de transferências, o Leeds United, de Marcelo Bielsa, fez uma proposta ao clube alemão pelo jogador, mas viu sua oferta ser recusada.

